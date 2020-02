Ordena AMLO a Segob investigar filtración de fotos sobre caso Ingrid

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Gobernación –que encabeza Olga Sánchez Cordero- que investigue y castigue la filtración y publicación en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes de la joven Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que en algunos casos no son los medios de comunicación, sino la vieja práctica del gobierno de filtrar fotografías.

Lo que hay que hacer es la denuncia, para que quién hizo eso, si fuese servidor público sea castigado. Si es un delito que se castigue sea quien sea… Lo tiene que hacer (la Secretaría de Gobernación), pero en algunos casos no son los medios, es que la costumbre era que filtraban esas fotos del mismo gobierno… Lo que tiene que hacer Gobernación es investigar quién es el responsable".

El presidente López Obrador dijo que si se cometió un error o sí fue más que un error se tiene que castigar.

Ya no hay impunidad para nadie, no es de que este es mi amigo, mi compañero, es el hijo de quien viene luchando con nosotros desde hace 40 años, es gente allegada, es de nuestro partido. No, eso ya se acabó sea quien sea".