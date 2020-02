Osorio Chong se deslinda de Lozoya: "Solo platiqué con él dos veces"

CDMX.- El senador del PRI y exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, se desmarcó del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, detenido ayer en Málaga, España e indicó no temer a ser llamado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR).

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video



Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya. Creo que dos veces siendo yo secretario de Gobernación platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en el Gabinete del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área”, señaló el priista.