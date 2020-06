¡Otra vez! Protestan en el INER por falta de insumos 

CDMX.- En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) empleados pararon otra vez labores por falta de insumos de calidad.

También protestaron hace dos semanas por el mismo motivo, aunque las autoridades prometieron solución, reprocharon que el equipo de protección no ha llegado a la unidad.

Denunciaron los inconformes que siguen comprando de su bolsillo insumos de protección para evitar contagios contra el Covid-19, como cubrebocas, goggles y guantes.

No me quiero contagiar. Equipo de protección digno, autoridades INER no apoyan", se lee en una de las pancartas.