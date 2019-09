PAN pide a AMLO que 'deje de mentir' sobre defraudación fiscal

México.- Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a los senadores del PAN y el PRI de ser "cómplices de la corrupción" a través del robo y falsificación de facturas, el Partido Acción Nacional le hizo un llamado a "dejar de mentir".

A través Twitter, senadores del PAN pidieron al presidente que "deje de mentir" y reafirmaron su posición a favor de castigar la defraudación fiscal.

"Presidente @lopezobrador_ deje de mentir. Sí estamos a favor de castigar la defraudación fiscal, la evasión, el huachicoleo. Pero no vamos a permitir que se acose y abuse de las familias mexicanas que dependen de una empresa, de la más pequeña a la más grande.#PareDeMentir", se lee en el tuit.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Presidente @lopezobrador_ deje de mentir.



Sí estamos a favor de castigar la defraudación fiscal, la evasión, el huachicoleo.



Pero no vamos a permitir que se acose y abuse de las familias mexicanas que dependen de una empresa, de la más pequeña a la más grande.#PareDeMentir — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 13, 2019

¿De donde nace la controversia?

De acuerdo con Lopez Doriga, algunos legisladores del PAN anunciaron que impugnarán la ley que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, por lo que el presidente los acusó de ser "cómplices de la corrupción" durante su conferencia de prensa matutina de este viernes.

"Una empresa que evade el pagos de impuestos, que no contribuye para el desarrollo del país, no tiene ética; una empresa que no le paga bien a sus trabajadores, que los explota, tampoco es una empresa con dimensión ética", argumentó.