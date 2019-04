PAN señala falsificación de firmas en elección de integrantes del CRE

CDMX.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López, acusó la falsificación de la firma de su compañera de Encuentro Social (PES) Sasil de León, en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

No puede ser que haya una discusión sobre un documento en el que una firma se presume no es de la firmante...dicen no mentir, perdón pero esto es una mentira, señaló López Rabadán.