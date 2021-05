Paola Vázquez Villegas invita a luchar por los sueños y no tener miedo

León Guanajuato.- El gusto por las finanzas en Paola Vázquez Villegas surgió en su adolescencia, compartido por su madre, que como muchas otras familias en México sufrieron económicamente en aquella crisis de 1994.

Tenía 11 años y estaba entrando a la secundaria, su padre se quedó sin trabajo, y su madre le confesó que el dinero ni para el uniforme alcanzaría, por lo que había que hacer equipo como familia y comenzar a vender desde muebles que tenían en casa, hasta pan y gelatinas, recuerda quien por segunda ocasión está al frente de la Presidencia del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF).

Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, el involucramiento que tuve en las finanzas en el 94 fue disruptivo en mi vida siendo parte de una familia de 10 hermanos, y sin duda el liderazgo que tomó mi mamá me marcó para el resto de mi vida en cuanto a que nunca se rindió y nos involucró a todos con la finalidad de que continuáramos estudiando”.

Compartió que fueron días complicados, pero nunca olvidará el cómo su mamá le enseñó a ser una buena administradora, situación que permitió que durante su preparatoria y universidad, de forma natural también trabajara. Antes de comenzar su carrera tuvo que trabajar dos años y tener ahorros para su época universitaria.

Recordó que en aquel momento hubo cosas de su casa que comenzaron a “desaparecer” pero en realidad era que su mamá las ofrecía a los vecinos para seguir sacando adelante a la familia.

Su llegada a la presidencia del IMEF ha sido parte de los objetivos que se ha trazado en su vida y que ha logrado con base en la constancia; sueña con sumar a sus logros formar pronto una familia.

El ejemplo es el valor más importante que podemos dejar, siempre he tenido claro que quiero dejar huella, y no como una parte egocéntrica, sino en la parte de abrir caminos para que más gente pueda llegar a sus metas”.

Su ilusión por llegar a una presidencia comenzó al saber que María Esther Santos se convirtió en la primera Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de León, y aunque en dicho organismo no llegó el momento, si lo pudo hacer posteriormente en el IMEF donde por segunda ocasión está al frente, siendo la primera mujer que en Guanajuato lo ha logrado.

La equidad de género es lo que impulsa e inspira a llegar a la presidencia de IMEF, pero no se trata simplemente de que más mujeres ocupen puestos, sino de que se ganen esos puestos, de hacer equipo y cumplir los objetivos de las organizaciones y en cualquier ámbito”.

Al respecto de la equidad de género, mencionó que ha cambiado positivamente, sin embargo aún hay mucho por seguir haciendo.

Hace 8 años era más complicado, me impactó mucho que alguna ocasión un hombre me dijo que me veía muy tierna para ocupar ese cargo, que se necesitaba tener mucho carácter. El reto de las mujeres es que hagamos equipo”.