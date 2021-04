Papa Francisco exhorta a fieles a recibir vacuna COVID; va contra opositores

Roma.- Desde el pasado 3 de febrero el Papa Francisco puso el ejemplo y recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19.

Así mismo, el máximo pontífice de la iglesia católica, de 84 años de edad, aprovechó para exhortar a los fieles a que aceptaran la inmunización.

Una semana antes de que el Papa Francisco recibiera la primera vacuna, él mismo confirmó que tanto él como los trabajadores del Vaticano serían atendidos en la campaña de vacunación.

En cuestión a los comentarios negativos sobre la vacuna, el líder católico expresó que existe un “negacionismo suicida”.

No sé por qué alguien dice: 'no, la vacuna es peligrosa', pero si te lo presentan los médicos como una cosa que puede ir bien, que no tiene peligros especiales ¿por qué no hacerlo? Hay un negacionismo suicida que yo no sabría explicar, pero hoy hay que darse la vacuna", expresó.