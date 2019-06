Parejas del mismo sexo pueden solicitar juntas su crédito Infonavit

En el Infonavit, no existe restricción para que las parejas gay o lésbicas puedan solicitar un crédito mancomunado para adiquirir vivienda.

Infonavit permitirá a los potosinos recobrar su seguridad patrimonial. pic.twitter.com/21q8AE2Cnu — Infonavit (@Infonavit) 20 de junio de 2019

Carlos Martínez, el director general del organismo, aseguró que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no tiene restricciones para que las parejas del mismo sexo puedan comprar una vivienda.

"En el Infonavit no hay una restricción, entonces al revés; invitamos a aquellos que se vayan a San Luis Potosí que puedan sacar su crédito con el Infonavit, no se tiene que hacer ninguna reforma, es más bien un poco de postura, a veces se quedan sacados de onda, pero no, el Infonavit no tiene ninguna restricción en la materia normativa interna”, dijo durante una gira en San Luis, donde recientemente fue aprobado el matrimonio igualitario.

Así mismo, hizo un llamado a las legislaturas que no han aprobado este tipo de uniones, pues les niegan las posibilidades de tener otros derechos propios de las personas casadas, como el adquirir una vivienda juntos.

Imagínense, le están quitando la posibilidad a dos personas de tener una mejor casa”, dijo.

¿Qué cambios vienen con la auseridad?

De acuerdo con Televisa News, el director de Infonavit también compartió algunas de los cambios que se esperan en la dependencia debido a las políticas de austeridad del gobierno federal.

Por ejemplo, explicó que lo que antes eran delegaciones del Infonavit en los estados, ahora serán convertidos en oficinas estatales de servicios.

En San Luis Potosí, de las 8 mil familias beneficiarias de #ResponsabilidadCompartida, al momento se han acercado 1,000 para la reestructuración de su crédito, dio a conocer el DG @carlosmartinezv. pic.twitter.com/L06VvIVdyF — Infonavit (@Infonavit) 20 de junio de 2019

Además, buscan aumentar el número de afiliados a la banca electrónica del Infonavit, pues actualmente sólo el 5.0% de los trabajadores cuenta con esta banca.

También presumió que se logró reducir el gasto operativo de infonavit, de dos mil millones de pesos a mil 800 millones de pesos.

