"Paro de mujeres, trampa de la derecha": Noroña; Gutiérrez Müller apoya propuesta

CDMX.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, expresó su rechazo al paro nacional "el nueve nadie se mueve", pues "disfrazada de protesta de las mujeres" será una trampa de la "derecha".

En su cuenta de twitter el legislador criticó la movilización y que sus compañeras "de izquierda" se hayan sumado.

La derecha encontró una causa en la cual montarse, la violencia contra las mujeres, la cual, por cierto, siempre han promovido. Ahora auspicia un paro nacional disfrazado de protesta de mujeres. Y las compañeras de izquierda, yéndose de boca con la trampa", escribió en su cuenta.

En ella también aseguró que "un altísimo porcentaje de feminicidios se realiza por parejas o ex parejas (90% o más). ¿Es un problema de seguridad en el sentido tradicional?".

Luego de que la Cámara de Diputados diera a conocer que se sumará al Paro Internacional de Mujeres que en México se llamará "el nueve nadie se mueve", Fernández Noroña aseguró desde su curul que eso tiene trasfondo político.

Hay, dijo, una "utilización política en contra de nuestro gobierno y el compañero presidente" Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque la violencia contra las mujeres viene de atrás "y viene de lejos, la Iglesia Católica quemaba a las mujeres vivas solo por ser mujeres, diciendo que eran brujas. Tiene siglos de abuso, de patriarcado, de atropello, de brutalidad, que no es producto de nuestro gobierno y de esta coyuntura".

En respuesta, la diputada Guadalupe Almaguer, del PRD, dijo también desde su curul que si bien en materia de violencia contra las mujeres "nos podemos remontar, incluso al inicio de la humanidad, pero ese no es el caso ni el tema.

Lo que las mujeres mexicanas, las feministas estamos exigiendo es que este gobierno, que dice que es transformador, aplique las leyes que ya existen y no se excusen más en el pasado. Porque así no se resuelve la situación de violencia extrema contra mujeres y niñas en México (…) Quien está gobernando este país es el responsable hoy", dijo la perredista.

Beatriz Gutiérrez Müller pide sumarse a propuesta

A través de su cuenta de Facebook, Beatriz Gutiérrez Müller llamó a sumarse, el próximo 9 de marzo, a "un días sin mujeres", en protesta contra la violencia de género.

Con la imagen de un puño en alto y con la etiqueta #UnDíaSinMujeres, la esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la protesta nacional. "¿No nos cuidan? ¿Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería ¡si no existiéramos más!", indica la publicación de Gutiérrez Müller.

En la imagen también se lee: "no niñas a las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al súper, no salga ni a la esquina".

