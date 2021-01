Pasa Querétaro por el peor momento de la pandemia de COVID

Querétaro.- El Vocero Organizacional de Querétaro, Rafael López González, reconoció que Querétaro vive el peor momento de la pandemia por COVID-19 desde hace varias semanas y advirtió que esto continuará en caso de que no cambien los comportamientos en la población del estado.

En el último reporte, tan sólo entre el 16 y 23 de enero se registró un total de 3 mil 79 casos positivos en la entidad, es decir, 176 casos más que todos los que se presentaron en los meses de julio y junio del año pasado, que fueron 2 mil 903.

Durante esa misma semana, la ocupación hospitalaria alcanzó un total de 61.4%, mientras que el en anterior corte se encontraba en 56.4%, es decir, un ascenso de 5 puntos porcentuales en los últimos 7 días.

Sobre las defunciones, se sumaron un total de 228 en el mismo periodo de tiempo, donde resaltaron algunos de los decesos de personas más jóvenes hasta el momento: 2 jóvenes de 15 y 18 años, así como 6 personas en el rango entre 20 y 29 años, y 32 más entre los 30 y 39 años.

En el Panorama Epidemiológico del estado, desde octubre del 2020, los grupos de entre 20 y 39 años de edad mostraron el mismo nivel de contagios con el mismo incremento de forma constante, alcanzando casi el 20% de los contagios totales que se presentan en todo Querétaro; no obstante, el 45% de las defunciones se siguen presentando en los grupos mayores de 65 años.

Debido a esto, López González hizo un llamado a la población joven del estado para cancelar cualquier actividad no esencial fuera de casa, debido al alto número de contagios en estos rangos y a la alta probabilidad de tener casos asintomáticos que sigan esparciendo el virus en sectores de mayor riesgo.

De acuerdo con cifras estatales, la mayor parte de casos asintomáticos llegan a presentarse en personas de entre 10 y 29 años, lo que los convierte en transmisores involuntarios que ponen en riesgo a toda la población, pero que también puede afectar psicológicamente a niños o adolescentes al saber que pudieron contagiar a un ser querido.

Como recomendación, la vocería invitó a las familias a evitar que sus niños y adolescentes salieran de sus domicilios por al menos 3 semanas si no es absolutamente necesario. Mientras que a los adultos jóvenes (20 a 29 años) se les invitó a poner el ejemplo y respetar las medidas de salud.

Finalmente, López González recordó el plazo de 3 semanas (al 15 de febrero) para suspender todas las actividades no esenciales, no obstante, insistió en que estas medidas se deben tomar por convicción personal y no por imposición de las autoridades estatales.

