El pase de estancia temporal en Jalisco es obligatorio a partir del domingo 1 de agosto para autos foráneos sin importar si su estancia es de paso o, si es de más de 20 días, tiene que pagar 500 pesos por verificación vehicular.

El pase de estancia temporal en Jalisco inicialmente es obligatorio para el Área Metropolitana de Guadalajara que abarca 10 municipios (Acatlán de Juárez, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo), pero en un futuro será para todas las zonas, es decir, incluyendo la Zona Altos o para quienes vayan a Puerto Vallarta. Por lo que circular libremente ya no será posible para los autos con placas foráneas si no tramitó su pase de estancia temporal en Jalisco.

Sin embargo, ante la ambigüedad de las indicaciones del gobierno de Enrique Alfaro, se desconoce si los automovilistas que van de paso hacia Puerto Vallarta tengan que tramitar obligatoriamente su pase de estancia temporal en Jalisco, pues cualquier automovilista de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, o de la zona del Bajío o Noreste del País, tiene que pasar por el Área Metropolitana de Guadalajara.

Ante lo ambigüo del gobierno de Enrique Alfaro, todo automovilista foráneo tiene que proporcionar vía electrónica sus datos personales y de su automóvil, aunque regularmente esa información se entrega cuando un automovilista incurre en alguna infracción, ya sea en carreteras federales, estatales o municipales y, dependiendo la jurisdicción, el agente solicita la tarjeta de circulación y una identificación oficial para la multa correspondiente, en caso de haber incurrido en alguna violación de tránsito.

No transparenta gobierno de Alfaro bajo que leyes está el pase de estancia temporal en Jalisco

AM publicó el pasado 23 de julio que en los portales oficiales del gobierno de Jalisco no están las leyes que fundamentan la multa que presuntamente serán acreedores los automovilistas foráneos que no tramiten su pase de estancia temporal en Jalisco.

Tanto la Ley de Movilidad y el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se encuentran en las páginas del gobierno de Jalisco no están actualizados, aparecen de anteriores gobiernos estatales y no los firmados por el gobernador Enrique Alfaro.

¿Cómo tramitar el pase de estancia temporal en Jalisco?

Se debe ingresar al sitio de Verificación Responsable de Jalisco (https://emisiones.jalisco.gob.mx:4443/tramites/#/)

Elegir Pase de estancia temporal

Proporcionar un correo electrónico para que te envíen un código para continuar con el trámite

Debes proporcionar datos personales como nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, código postal, país, estado, ciudad.

Dar datos del vehículo como número de serie, marca, modelo, año, placas, país, estado.

Y datos de la tarjeta de circulación como el número.

Según el gobierno de Enrique Alfaro, si los datos del vehículo no coinciden con la tarjeta de circulación del vehículo no tendrá validez, por lo que el vehículo podrá ser sancionado, sin embargo, no especifica con base a qué ley.

El gobierno de Enrique Alfaro argumenta que si un vehículo con placas foráneas circula más de 20 días en Jalisco se considera de estancia permanente, por lo que debe pagar 500 pesos para la verificación vehicular.

Y en caso de que el automovilista foráneo no tenga la verificación vehicular de Jalisco será acreedor a una multa de mil 700, aunque será aplicada económicamente a partir del 1 de enero del 2022.

