¡Pena de muerte para el asesino!: madre de Karina pide justicia por su feminicidio

Hermosillo, Sonora.- Karina Badilla Castro decidió regresar a casa en un Uber, pero nunca llegó, fue abusada sexualmente, asesinada y su curpo fue arrojado a un terreno baldío; hoy su madre exige justicia a las autoridades.

El sábado por la noche, la mujer de 23 años y madre de dos hijos decidió salir a una fiesta, a alrededor de las 5:30 horas del domingo decidió pedir un Uber para regresar a casa al norte de Hermosillo pero nunca llegó. Su conexión en WhatsApp marcó las 6 de la mañana.

Su madre Valeria relató a El Universal que cuando su hija no respondía al teléfono y al ver que no llegaba decidió actuar. La buscó por todas partes, con las amigas y en hospitales. Quiso reportarla como desaparecida, pero le dieron un plazo de 72 horas.

La mujer insistía en las llamadas a la fiscalía; en cada una le pedían señas particulares.

Sabían que la tenían, pero no me decían. Fue encontrada el domingo por la tarde y me la entregaron hasta la mañana del miércoles”, dijo.

El cuerpo fue encontraba desnudo y con golpes en la cabeza, estaba en una brecha entre las colonias Quinta Esmeralda y Villas del Sur, al sur de Hermosillo.

Exige justicia

Hoy, con dolor y coraje, Valeria enfrenta el asesinato de su hija Karina Guadalupe Badilla Castro, quien dejó huérfanos a sus dos niños, de 6 y 3 años.

La madre exige a las autoridades que den con el homicida, con el abusador sexual, pues Karina no debía sufrir lo que vivió.

Exijo justicia para mi hija, que detengan al culpable, que lo hagan pagar, que me lo pongan enfrente cuando lo encuentren. Quiero verle la cara al perro ese, que no quede impune esto. Si no lo atrapan puede seguir haciéndole daño a otra muchachita, como se lo hizo a mi hija”.

Valeria recuerda cómo su hija hace apenas unas semanas estaba feliz de tener un nuevo trabajo con el cual podría pagar los regalos de Navidad de sus hijos que ya tenía apartados para ese día verlos felices pero el día nunca llegó.

No se merecía esto, ella tenía tres semanas con un nuevo trabajo en una compañía de teléfonos, estaba muy contenta porque había apartado los regalos de Navidad de sus niños", compartió al medio entre lágrimas.

Sin dinero para los gastos del funeral

Pero ahora, la madre enfrenta otro problema: en el imprevisto sepelio, la funeraria le informó que el monto por el servicio de cuatro horas era de 9 mil pesos. No sabe si alguien lo pagó porque no ha tenido cabeza para averiguarlo, pero además no tiene dinero.

¡Pena de muerte para el asesino!”, exige la madre de la joven que el 11 de diciembre cumpliría años.

Valeria aún espera a que la fiscalía le muestre indicios de que está investigando el feminicidio de su hija.

