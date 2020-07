Penalizan en la CDMX terapias de 'conversión sexual'

CDMX.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Código Penal para penalizar a quien incurra en terapias de conversión sexual que utilicen métodos violentos que pongan en peligro la integridad de una persona.

Lo avalado por los diputados reforma el artículo 206 bis del Código Penal que señala que "en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación".

Morena defiende iniciativa para penalizar las terapias de conversión sexual.

Se castigará de dos a cinco años de prisión a quienes obliguen a personas a tener estas terapias, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se deberá perseguir por la fiscalía capitalina por querella.

Estas penas se agravarán cuando esté relacionado un menor de edad, las cuales la fiscalía deberá perseguir de oficio.

Los nueve votos en contra del dictamen fueron seis del PAN, 2 del PES, así como un morenista; sin embargo, la mayoría de los legisladores de Morena avalaron el dictamen. En la discusión de la iniciativa de ley se presentaron dos reservas a los artículos reformados, una de ellas votada en contra mientras que la segunda a favor, por lo que quedó firme el dictamen.

Los diputados locales refirieron que la aprobación de estas reformas era un paso histórico para la capital del país en protección de los derechos humanos.

Por su lado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa para penalizar las terapias de conversión sexual, que en estos momentos se debate en el Congreso capitalino.

Refirió que este tipo de tratamientos no corresponden a los sistemas de salud del Siglo XXI, y mucho menos a las libertades que se tienen en la Ciudad de México.

Nos parece que son medidas que no corresponden a una ciudad de derechos, me parece bien que el Congreso no reconozca esta terapias, porque no corresponden al conocimiento científico, a los derechos a las libertades", comentó.