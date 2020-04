Perifoneaba personal de Salud quédate en casa y los apedrean

Aguascalientes, Aguascalientes.- Personal de Salud fue apedreado cuando perifoneaban "Quédate en casa" y manten la "Sana distancia", en calles de la capital.

La agresión, según El Universal, ocurrió el miércoles cuando realizaban el perifoneo desde un vehículo oficial.

El secretario de Salud en Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez, informó que el agresor fue un joven.

La agresión ocurrió en la zona oriente, donde se ha registrado un alto contagio de coronavirus, por lo que se realizan medidas de regionalización.

No valorando la función del personal, actuó de esa manera, afortunadamente no pasó nada grave, sólo la agresión de una piedra, que no llegó a mayores", aseguró.