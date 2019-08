Periodista acusa golpiza de policías al denunciar intento de violación

Michoacán.- Mitzi Torres Quintero, una periodista michoacana, denunció que fue golpeada y detenida por elementos de la Policía Municipal de Morelia, luego de que llamara a los números de emergencia para pedir ayuda cuando un sujeto intentó violarla.

A través de un video, Mitzi Torres acusó que fue víctima de un intento de violación y al solicitar ayuda de la Policía Municipal, éstos arribaron al lugar en el que se encontraba y lejos de auxiliarla la detuvieron.

Narró que posteriormente la subieron a una patrulla y cuando les dijo que era periodista, empezaron a agredirla. "Se inició un maltrato físico y psicológico en mi contra, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me sentía muy influyente, pero que mi profesión no me iba a servir, propinándome diversos golpes en la cara", relató.

Toda mi solidaridad y apoyo a la comunicadora Mitzi Torres ante esta condenable agresión de la que fue objeto; estamos tomando cartas en el asunto, Mitzi; no estás sola. Agredir a una mujer nos lastima a todos como sociedad, y mi gobierno no será omiso ni indiferente. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) August 22, 2019

Explicó que los elementos policiales la llevaron a la cárcel preventiva donde fue víctima de burlas por su vestimenta, por su profesión y por su forma de ser. "Se me trató con mucha saña. No tuve derecho a una audiencia inmediata; el médico no quiso legitimar que tenía lesiones visibles; se me trató de loca", expuso la reportera.

Fue violentada por otras mujeres

Torres Quintero señaló que además, cuando la juez cívica escuchó su versión de los hechos y, a pesar de todos los rastros visibles en su cara, le negó que tuviera golpes. "Porque el médico ahí presente también negó que tuviera algún golpe. Lo asientan en el acta de la audiencia; me hacen el ‘favor’ de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto que yo debí de cumplir poniéndome sanciones comunitarias", dijo.

Realizamos actos de investigación con relación a hechos constitutivos de delito, cometidos en agravio de la periodista Mitzi Yanet Torres.

⚖ Más info ➡️ https://t.co/1RdNoDGsHh #FiscalíaMich pic.twitter.com/SwO6grvKAl — Fiscalía General del Estado de Michoacán (@FiscaliaMich) August 22, 2019

En la grabación de 2 minutos 36 segundos, Mitzi Torres enfatizó que en su calidad de detenida fue agredida como mujer, pero también por el hecho de ser reportera. "La saña con la que se me trató por parte de las dos mujeres policías municipales fue por el hecho de ser reportera y por el hecho de sentirme influyente de acuerdo a su opinión", reiteró.

La reportera de televisión precisó que todo ocurrió en las primeras horas del martes 20 de agosto. "Y hago este video porque tengo mucho miedo de las represalias que puedan darse por parte de estas personas", expresó.

Más tarde, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana en Morelia informó que inició una investigación de oficio en relación a la denuncia de la periodista.

La respuesta de la policía

Mediante un comunicado, la dependencia municipal dijo que "no tolerará ninguna mala actuación de la Policía de Morelia... por lo cual se invita a la comunicadora a aportar los elementos con los que cuente y se permita esclarecer dichos hechos", cita el boletín.

Refirió que "una vez que concluyan las investigaciones, de ser responsables los policías municipales, la Comisión Municipal presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Estatal, además de que serán cesados de sus funciones".

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) condenó y exigió se castigue a los responsables civiles y a los policías de Morelia, implicados en las agresiones de Mitzi Torres. Denunció que además de ser víctima de un intento de violación y golpes físicos, la periodista fue vulnerada en sus derechos humanos por la Policía Morelia.

El Ombudsperson, Víctor Manuel Serrato Lozano, instruyó iniciar de oficio una queja en contra de los servidores públicos del ayuntamiento de Morelia.

Finalmente, la Fiscalía del Estado de Michoacán anunció que ya inició una investigación con relación a hechos constitutivos de delito. Dijo que "en términos que ordena la ley, se practicarán con transparencia y objetividad, los actos de investigación necesarios, que permitan el esclarecimiento de los hechos".