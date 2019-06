Periodista estalla contra AMLO por su 'exceso de optimismo', en Quintana Roo

Cancún.- Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Cancún, Quintana Roo, una reportera local acusó al mandatario federal de actuar "con exceso de optimismo" ante la situación general del país.

¿Acaso @lopezobrador_ habrá preguntado a turistas, hoteleros o trabajadores sargaceros su opinión acerca del problema?

Ni los 52 millones de Marina podrán con el sargazo esta temporada.

Presidente, no lo minimice. El sargazo puede acabar hasta con su Tren Maya. pic.twitter.com/1nfKGCVT9F — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) 24 de junio de 2019

Durante el evento, el presidente junto con representantes de la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron que el problema del sargazo "no es grave" y que se encuentran tomando las acciones necesarias.

En el momento de preguntas de los medios, una reportera local acusó al presidente López Obrador de un "exceso de optimismo" y de "presentar cifras maquilladas", comentando que incluso el gobierno estatal de Quintana Roo ha acusado al gobierno federal de no actuar lo suficiente frente al problema del sargazo.

"Es un exceso de optimismo, señor presidente, y es faltar a la verdad de lo que se está viviendo e Quintana Roo. El gobierno del estado incluso se encarga a través de sus medios de comunicación de culpar a su gobierno (de López Obrador) de negligencia por la tardía y mala forma en que está atendiendo el tema del sargazo; al día siguiente vemos portadas e usted y del gobernador casi de 'cachetito'"

Muy bien los periodistas en la “mañanera” en Quintana Roo aprovechando la presencia de @lopezobrador_ y haciendo preguntas duras, muy concretas que afectan su vida. Desde el sargazo -que sí es muy grave- hasta las altas tasas de criminalidad. Qué bien oir esas voces. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 24 de junio de 2019

Además, la reportera denunció que tanto la industria hotelera como la restaurantera han sido afectadas, no sólo por el tema del sargazo, si no también por la inseguridad.

Agregó que no se han transparentado los recursos que se han utilizado para dicho problema que son "muchos millones".

La periodista de Quintana Roo que pone en su lugar al PresiGanso.



No es para reírse, es para que por fin reaccione, y deje de conducirse, como ella lo dice, con su exceso de optimismo.



Muy elocuente. pic.twitter.com/qL4Sv8PJPH — Luis Aguilar (@LuisAgu41251223) 24 de junio de 2019

'Yo no miento': AMLO

La reportera exigió al presidente que su CISEN o el organismo que sea quien lo informa, lo haga bien, para evitar que presente cifras "con exceso de optimismo" o "maquilladas".

Argumentó que los medios locales tienen cifras de hasta 4 ejecutados diarios en el estado, además de que 3 reporteros han sido asesinados en Quintana Roo y no ha habido investigación al respecto.

Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. Hay 3 reporteros asesinados, hay dos reporteros que están huyendo", expuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que él no miente y que las cifras que maneja son las que le informan cada mañana de cada estado en sus reuniones de seguridad.

No miento, nunca voy a engañar al pueblo de México. No coincido con lo que planteas, pero respeto tu punto de vista”, respondió.

Además, defendió que considera que el problema del sargazo "no es grave" y "se va a resolver".

Por último, enfatizó que de acuerdo a las cifras del gobierno federal, se han reducido los índices delictivos en estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California y Quintana Roo, donde aseguró que los homicidios se han reducido un 58.5%.

“Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad. Siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importarte en mi vida. No engaño. Tengo 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo el presidente.

