Persisten apagones en Venezuela... y no se ve pronta solución

Caracas, Venezuela.- Venezuela amaneció nuevamente a oscuras y así sigue hasta esta tarde debido a los repetidos cortes eléctricos que desde hace dos días afectan a la mayoría de la población, mientras el gobierno intenta restablecer el servicio luego del peor apagón en la historia del país.

En Caracas muchos residentes buscan agua hoy después de que sus grifos se secaron debido a fallas que mantienen paralizados los sistemas de acueductos.

El gobierno de Nicolás Maduro dijo que las escuelas, oficinas estatales e industrias permanecerán cerradas.

Maduro ha acusado a Estados Unidos y a la oposición de sabotear el viejo y deteriorado sistema eléctrico. Los funcionarios estadounidenses y el líder opositor Juan Guaidó dicen que la acusación es un intento por desviar la atención de la mala gestión del gobierno.

Guaidó rechazó las acusaciones y afirmó que Maduro niega su responsabilidad y pretende dividir a los que lo adversan.

Venezuela amanece oscura, de nuevo, producto de un régimen ineficiente, corrupto, ladrón y como venezolanos todos sentimos la angustia, como venezolanos todos sentimos esa especie de frustración.

Juan Guaidó,líder opositor, se reunió hoy con seguidores, a quienes les pidió más protestas. Foto: AP

El líder opositor pidió a los venezolanos mantenerse movilizados a pesar de los apagones.

No podemos quedarnos como actores pasivos cada vez que se vaya la luz; mínimo sacar una cacerola. Vamos a reunirnos en las calles de Venezuela mientras no haya luz.

Poca actividad en las calles

Pocas tiendas en Caracas abrieron y muchas calles estaban despejadas.

La luz regresó en algunas áreas en la noche del martes sólo para volver a apagarse en la madrugada de hoy, frustrando a los residentes que se preguntan cuánto tiempo tendrán que soportar la segunda ronda de cortes desde el 7 de marzo, cuando un gran apagón nacional se extendió por cuatro días.

Alfredo Palacios, un comerciante de 36 años que portaba junto a su suegro cuatro recipientes herméticos que acaban de llenar con agua en un riachuelo, criticó al presidente venezolano.

Cuánta indolencia y crueldad, este pueblo no se lo merece. Maduro debería irse y ya. No hay agua, no hay luz y ellos no arreglan nada, dicen puras mentiras.

La mayoría de las personas que deambulaban por el centro de Caracas se quejaban de que no había agua potable en las pocas tiendas minoristas y supermercados que abrieron en vecindarios dispersos que tenían electricidad.

Algunos comerciantes, en tanto, temen que los apagones los hagan perder toda su mercancía.

Después del gran apagón del 7 de marzo, la situación se ha vuelto cada vez más desesperante para muchos venezolanos. Incluso se han registrado saqueos de negocios en la ciudad de Maracaibo.