Personal médico de España relata su crisis; 'estamos colapsados'

Madrid, España.- Cuando ella misma empezó a toser, Patricia Núñez ya conocía esa temida tos de ruido seco que martirizaba a los enfermos que desde hace semanas acudían a la sala de emergencias madrileña donde ella trabaja.

Núñez, una enfermera de 32 años, se contagió el nuevo coronavirus hace una semana

En una teleconferencia desde su casa, Núñez dijo que está ávida por recuperarse para relevar a sus colegas sobrecargados de trabajo ante una ola creciente de enfermos y las cifras menguantes de médicos y enfermeras.

El coronavirus está librando una guerra de desgaste contra los trabajadores de la salud en todo el mundo y en ningún lugar está avanzando más que en Italia, donde escasean el equipo protector y el material para exámenes desde hace semanas.

Los españoles están orgullosos de su sistema de atención de salud universal, que se suele considerar una de las razones de la legendaria longevidad de su gente, pero la epidemia está sacando a la luz algunas de sus deficiencias, resultado en parte de años de recortes presupuestarios.

Los hospitales del país se resienten bajo el peso de la epidemia. En dos hospitales de la capital, los pasillos y las salas de emergencias están atiborradas de enfermos, muchos conectados a tanques de oxígeno.

En el hospital universitario 12 de Octubre había gente tendida en el piso a la espera de una cama, aunque las autoridades dicen que posteriormente se les pudo acomodar.

El miércoles 25, la cifra de personal médico infectado asciende a 6 mil 500 en todo el país, según las autoridades, el 13.6% del total nacional de 47 mil 600 casos y el 1% del personal médico en el sistema. Al menos tres trabajadores del sector han muerto.

La enfermera Lidia Perera, del Hospital de la Paz, de Madrid, aseguró que faltan muchos recursos.

Esta semana, 11 de los 14 pisos del hospital estaban ocupados por enfermos de Covid-19 y aun así faltaba espacio: los casos menos graves son alojados en el gimnasio o en una gran carpa en el exterior.

Si me dicen hace 3 meses que vamos a trabajar en estas condiciones en España, no me lo creo.