Pese a dichos de AMLO, pasantes insisten con marcha y paro nacional

CDMX.- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que las becas para los pasantes de medicina sí llegarán, el gremio no desistirá del paro nacional y la marcha programada para mañana.

El movimiento va más allá de las becas, no solo es por dinero, sino para que se vean y se sepan las condiciones en las que laboran, dijo Roberto Gallardo, integrante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS).

Mañana los 54 mil egresados de medicina a nivel nacional deberían iniciar su servicio social, pero no será así porque no hubo una buena asignación de plazas en los estados.

El joven que realiza su pasantía en Baja California Sur lamentó los comentarios del mandatario y aseguró que hasta el momento ningún integrante del Gobierno federal ha buscado un acercamiento con ellos.

Al decir que las becas no se recortan, el presidente da a entender que nuestra marcha y paro nacional no tienen razón de ser, pero no es así.