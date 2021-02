Pide AMLO ahorrar energía eléctrica de 6 de la tarde a 11 de la noche

CDMX. Andrés Manuel López Obrador, presidente del país hizo una petición a la ciudadanía para reducir el consumo de energía eléctrica en los horarios de 6 de la tarde a 11 de la noche, esto con la finalidad de aprovechar mejor los recursos, además de ser las horas de mayor uso.

Esto después de una serie de apagones que se han estado realizando en diferentes estados del país y que ante ello se han tomado otras medidas.

Asimismo, comentó que este anuncio no lo había dado por la presión de los grupos opositores y no quería causar alarma en la población.

No quise hacer este llamado desde el principio porque tenemos la presión del grupo de traficantes y de todos los que han medrado, no lo hice porque iba a generase una alarma mayor que nos iba y generar una situación más complicada”, mencionó el mandatario en la mañana.

Asimismo, afirmó que el problema está resuelto en cuanto a restablecer el servicio de energía eléctrica en los estados que fueron afectados y donde aún había hogares sin luz, comentando que se pusieron a trabajar plantas de energía de carbón y combustóleo.

De seis a 11 si podemos apagar focos, dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos, como cuando enfrentamos lo del huachicol, qué fue muy difícil también porque no se traen el suficiente abasto de gasolinas a medianoche y la gente hizo colas, a veces cargaba medianoche, y todos ayudaron y miren el resultado, de 80 mil barriles que se robaban diariamente hemos bajado a cuatro, 95% y no paramos”, destacó López Obrador.