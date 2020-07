Pide AMLO limpia en Guanajuato por falta de resultados en combate a violencia

CDMX.- Ante la falta de resultados en el combate a la violencia y la impartición de justicia en el Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades de Guanajuato hacer una limpia.

Es que no es un asunto personal, están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia y sobre todo impera la violencia en el Estado. Yo les he comentado que todos los homicidios que se cometen en el País, del 15 al 18 por ciento se llevan a cabo en Guanajuato es un asunto completamente atípico".

De modo que se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato, porque no está bien, el pueblo no merece vivir en la zozobra en vilo por la violencia".

Cuestionado sobre si la limpia tendría que alcanzar al Fiscal y al Secretario de Seguridad estatales, el Mandatario federal dijo que la decisión la deben tomar las autoridades locales y que respalda las declaraciones del Fiscal Gertz Manero sobre una indagatoria a la Fiscalía estatal.

Eso lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como Presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24, y me quedo campante cuando la gente no me respalda, ¿dónde está la democracia?, ¿no es el pueblo el que manda?".