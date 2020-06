Pide AMLO no caer en psicosis por Covid-19, asegura que México está en lugar 18 en muertes

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la ciudadanía no tener miedo ni sicosis, ya que el aumento en el número de fallecidos en un día por Covid-19, al registrarse mil 92 casos, es por un ajuste y actualización en el número de defunciones que no se habían contabilizado.

Para que no nos alarmemos, para informar, no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, pero que no haya psicosis, miedo, temor, que al mismo tiempo no se haga caso al amarillismo", dijo.