Pide Gobierno Federal reabrir caso Colosio

Ciudad de México.- Luego de que los padres de Mario Aburto, supuesto asesino del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio le entregaron una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación a que realice lo que corresponda por ley y si hay posibilidad de abrir el caso del asesinato del ex candidato priista ocurrido en 1994, deberán hacerlo.

Si hay posibilidades de reabrir el caso legalmente se hará, pero me va a entregar un dictamen la secretaria de Gobernación sobre este asunto. No hay que agotar ninguna posibilidad de investigación, no cerrar el caso", afirmó.