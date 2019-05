Pide Calderón a AMLO devolver protección para su familia

Ciudad de México.- En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa reveló que en varias ocasiones lo amenazaron directamente y en algunas otras, según labores de inteligencia, intentaron atentar contra su vida y la libertad de su familia.

En la carta fechada el 11 de enero de 2018, el expresidente Calderón expone sus motivos para la solicitud.

El exmandatario aclara que la decisión de retirar toda protección del Estado Mayor Presidencial a los expresidentes, es respetuosa. Sin embargo, su familia se ha quedado desprotegida.

Calderón explica también que tiene hijos, uno de ellos –al igual que López Obrador- menor de edad, por lo que ve como terriblemente injusto que los hijos, queden en estado de indefensión por razones políticas completamente ajenas a su voluntad.

Asimismo, precisa que algunos expresidentes estén en una situación de solvencia económica que no tengan ningún problema para contratar seguridad.

No es mi caso. Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé, ni me enriquecí en el desempeño del cargo, y mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos.