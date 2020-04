Pide Gobernador a nayaritas no recibir a jaliscienses para evitar contagios

Nayarit.- El gobernador de Nayarit Antonio Echevarría García informó que se ha registrado otro caso positivo a Covid-19 en el municipio de Santiago.

Comentó que se están tomando todas las medidas necesarias y la persona contagiada ya se encuentra resguardada.

Felicitó a los nayaritas por el esfuerzo que han realizado para evitar el contagio de coronavirus y que "este bicho no nos pegue tan fuerte".

Señaló su molestia, pues tenía el dato que llegaban a la entidad personas de Jalisco que, dijo, algunas tenían el coronavirus.

Señaló que se ha tomado la decisión de cerrar todas las casas club en Bahía de Banderas y todas las piscinas colectivas.

Pidió a la población de Bahía de Banderas:

Les pido que por favor no atiendan a estas personas en sus casas".

Indicó que:

No lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado, muy responsable, me dijo 'Toño son chin... que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho, los nayaritas están haciendo un buen ejercicio y se están comportando muy bien'", dijo.