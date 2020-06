Pide Papa rezar por gobernantes en vez de insultarlos

CDMX.- Durante la homilía que pronunció hoy en la misa oficiada en la Basílica de San Pedro por la festividad de San Pedro y San Pablo, el papa Francisco exhortó a los cristianos a rezar por los gobernantes, incluso si no nos gustan o no piensan igual que nosotros.

San Pablo exhortó a los cristianos a orar por todos y, en primer lugar, por los que gobiernan. Es una tarea que el Señor nos confía. ¿Lo estamos haciendo? ¿O hablamos, insultamos y eso es suficiente? Dios espera que cuando oremos también recordemos a aquellos que no piensan como nosotros, a los que nos han dado con la puerta en las narices, a los que nos cuesta perdonar”, expresó Francisco.

Estamos tan acostumbrados a insultar a los responsables, los calificativos (que usamos) son muchos, pero no los diré, este no es el momento de nombrar los calificativos”, lamentó el Papa.

También recordó que los primeros cristianos “en situaciones dramáticas”, con las persecuciones, Herodes, “no se quejaban”.

Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada”, señaló Francisco.

Esos cristianos no culpaban a los demás, sino que oraban. ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos?”, se preguntó.

Señaló también que “hoy necesitamos la profecía, una profecía verdadera: no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible”.

No se necesitan manifestaciones milagrosas, sino vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios; no el poder, sino la coherencia... No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres”, y recordó la entrega de los apóstoles Pedro y Pablo.