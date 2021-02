Piden expertos confiar en vacunas contra COVID y no dejarse llevar por rumores

León, Guanajuato.- Las vacunas contra COVID-19 han generado desconfianza y temor en algunos ciudadanos, quienes siguen preocupados por los posibles efectos secundarios.

Sin embargo, expertos afirman que todas las vacunas son seguras y no debe ser motivo de preocupación después de ser aprobadas por las autoridades competentes.

El infectólogo Alejandro Macías Hernández explicó que organismos como la Cofepris en México o la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, son muy estrictas y de ninguna manera permitirían que se aplique una vacuna que cause daño en la población.

E xpuso que incluso algunas como la 'Sputnik V' de Rusia, sufrieron de prejuicios.



Con base al estudio de la revista Lancet, la vacuna rusa es muy buena, de hecho, se parece en su eficacia a la de Pfizer y de Moderna. Me parece que esa fue la base para que le dieran el registro de emergencia y que se empiece a usar en México", dijo.



“Esa vacuna no es de la que México haya tenido una enorme cantidad, si acaso servirá junto con la de Pfizer como un puente para que podamos llegar a la vacunación de AstraZeneca, por ahí de abril, que de esa sí, México tiene contrato de decenas de millones de vacunas ”, dijo el ex comisionado Nacional para la Atención de la Influenza.

Por su parte, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), Juan Luis Mosqueda, señaló que los ciudadanos no se deben dejar llevar por rumores o fake news, pues hasta el momento de los casos de reacciones adversas son escasos.

No le hagamos el feo, yo soy de la idea de que cualquiera de las vacunas, la que nos toque, es buena y debemos dejar de difundir desinformación”, señaló.



Mosqueda Gómez lamentó que los prejuicios han afectado la reputación de las vacunas, en especial de la 'Sputnik V', la cual ha demostrado ser segura en los estudios publicados recientemente en la revista Lancet.

“Los resultados se ven bastante bien, es una eficacia del 91.6%, una eficacia que se mantiene independientemente de la edad, que funciona en adultos mayores, no hay datos que sugieran alguna preocupación importante sobre seguridad”, señaló.