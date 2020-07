Piden 'pruebas de desafío' en EU para acelerar vacuna contra Covid-19

- Más de 100 científicos envían carta a autoridades de salud de EU.

- Buscan acelerar el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19.

- Advierte OMS que procedimiento no aplica para todas las enfermedades.



CDMX.- Más de 100 científicos pidieron en una carta a las autoridades de salud estadounidenses realizar "pruebas humanas de desafío" para acelerar el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19.

Las llamadas "pruebas de desafío" exponen intencionalmente a voluntarios sanos a un organismo que provoca una enfermedad infecciosa, en este caso el nuevo coronavirus, para determinar si la vacuna es efectiva.

En las pruebas clínicas convencionales, los participantes reciben una vacuna experimental o un placebo y se les evalúa durante un periodo para determinar la seguridad y efectividad de la inmunización.

Los ensayos de desafío en humanos pueden proporcionar información mucho más rápido que los ensayos de eficacia convencionales, que tardan más meses", escribieron los científicos en una carta dirigida a Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Si las pruebas de desafío pueden acelerar de manera segura y efectiva el proceso de desarrollo de la vacuna, existe una presunción formidable a favor de su uso, que requeriría una justificación ética muy convincente", señalaron.

Más de 2 mil voluntarios para este tipo de ensayos firmaron también la misiva, que fue publicada por 1Day Sooner, una organización que aboga por las pruebas de desafío.

Los científicos llamaron al gobierno de Estados Unidos y a líderes mundiales a tomar en cuenta su recomendación, preparar el virus atenuado para su uso en las pruebas y transparentar el proceso.

Si se realiza correctamente, los ensayos de desafío con coronavirus en humanos pueden ser una manera relevante de acelerar el desarrollo de vacunas e, idealmente, salvar las vidas de millones de personas en todo el mundo y ayudar a rescatar las economías globales", exhortaron.

En un artículo publicado este mes en New England Journal of Medicine, miembros de los NIH que participan en una iniciativa para la aceleración de vacunas y tratamientos contra el Covid-19 dijeron que las pruebas de desafío no acelerarían el desarrollo de la eventual inmunización.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que dichos procedimientos no aplican para todas las enfermedades, especialmente para aquellas que tienen una tasa alta de letalidad.

Es importante decir que no todas las enfermedades para las que se desarrollen vacunas son viables para conducir pruebas humanas de desafío", explicó la OMS en una guía.

En muchos casos, los ensayos de desafío con un organismo virulento o incluso uno atenuado podrían no ser considerados éticos o seguros".

CM