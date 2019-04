Piden que pare la venta de tortillas en abarrotes

Solicitarán que los 125 ayuntamientos emitan reglamentos que regulen la elaboración y comercialización de tortillas de maíz. Porque consideran que se afecta a los industriales de la masa y la tortilla del estado, diputados locales aprobaron un acuerdo legislativo para solicitar a los 125 ayuntamientos que emitan reglamentos que regulen la elaboración y comercialización de tortillas de maíz. El diputado, Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, aseguró que vender tortillas en tiendas de abarrotes, cremerías o puestos ambulantes; es una competencia desleal pues este tipo de establecimientos no cumplen con las especificaciones de sanidad que marca la Norma Oficial Mexicana 187-SSA1/SCFI-2002, que regula la elaboración de productos como masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas. El legislador refirió que es responsabilidad de las administraciones municipales restringir la venta de tortillas en comercios que no cumplan con las especificaciones. "Las tortillas ya no sólo se comercializan en locales especializados, sino que se ha permitido con el amparo de la autoridad su expendio en tiendas de abarrotes, cremerías, carnicerías e inclusive en locales ambulantes. Esto no tendría un aspecto negativo sino fuera porque este producto tiene claramente estipulado un manejo específico por sanidad, regulado en las normas oficiales mexicanas. Se afecta a un sector productivo como son los tortilleros que además de los incrementos a la luz, el gas y materia prima; han tenido que enfrentar la competencia desleal de comercios que no cumplen con los requisitos que a ellos sí se les exigen", argumentó. El Legislativo estatal solicita a los 125 ayuntamientos emitir reglamentos al respecto y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realice operativos de revisión a los negocios donde se vende este producto y supervisar el cumplimiento de las normas oficiales para el manejo de la masa y la tortilla. SABER MÁS La Norma Oficial Mexicana 187- SSA1/SCFI-2002 refiere que los establecimientos donde se procesen productos como tortillas deben aplicar prácticas de higiene como que el personal debe presentarse aseado al área de trabajo y con ropa limpia. Durante el tiempo de sus labores deben usar uniforme limpio, bata o mandil y una protección que cubra totalmente el cabello. El personal que está en contacto directo con el producto debe usar cubreboca. Quien manipule dinero no debe tocar directamente el producto. Asignar una persona para manipular el dinero y que ésta no tenga contacto directo con el producto.