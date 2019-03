Piden renuncia de Peña Nieto al PRI

La corriente Democracia Interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) circuló un documento que presentará este lunes, en el 90 aniversario del tricolor, a su presidenta, Claudia Ruiz Massieu, en el que le exige que no haga consejero nacional al ex Presidente Enrique Peña Nieto y, además, lo expulse del partido.

"Que quede claro, Peña no sólo no puede ser consejero político, sino que debe ser expulsado del partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo del triunfo de 2012 a la peor derrota de su historia en el 2018", señalan en el escrito.

La expresión que dirige el también aspirante al liderazgo nacional del PRI, Ulises Ruiz, señaló que el desprestigio y los bajos niveles de aprobación entre la ciudadanía que obtuvo el partido en las elecciones del 1 de julio de 2018 fueron consecuencia de la forma en que se condujeron allegados a Peña Nieto.

La corriente sostuvo también que el ex Mandatario no puede considerarse consejero porque el artículo 82 de los estatutos lo obligan a rendir protesta ante el pleno del Consejo Político Nacional, lo que no ocurrió ya que él no estuvo presente en la reunión.

El texto pide al ex Presidente de México "la sensatez de retirarse del partido para no hacerle aún más daño".