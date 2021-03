Pintan nombres de víctimas de feminicidio en muro de Palacio Nacional

CDMX.- Mujeres pintaron el nombre de cientos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el muro que rodea el Palacio Nacional previo a la marcha del 8M.

Desde la noche de este sábado, ya sumaban, según Reforma, 250 nombres y la lista continuaba.

Las mujeres utilizaron pintura blanca para escribir "Víctimas de feminicidio" y abajo la lista de cada una de ellas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su gira por Yucatán que el muro no era por miedo, sino para proteger del vandalismo al Palacio Nacional.

"Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", señaló AMLO.

HLL