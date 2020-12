Plantean reagrupación de Alianza Federalista y Conago para discutir pacto fiscal

CDMX.- En reunión virtual de gobernadores, miembros de la Alianza Federalista y la Conago propusieron un reagrupamiento de los 32 mandatarios estatales del país, con lo que buscan discutir el pacto fiscal.

Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano Aureoles; y Chihuahua, Javier Corral, buscarán un acercamiento entre la Alianza Federalista y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para discutir el pacto fiscal y el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en los estados, informó El Universal

Durante su participación en el Seminario internacional federalismo y combate a la corrupción en América Latina, desarrollado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el mandatario jalisciense propuso un nuevo acercamiento entre ambas agrupaciones para que los 32 gobernadores puedan debatir sobre el pacto fiscal, el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en los tres niveles de gobierno y la importancia de pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que replique el presupuesto de 2020 en 2021 y evite recortes que afecten a los estados.

Alfaro señaló que una vez definida la reunión, los gobernadores podrían respaldar un planteamiento respetuoso al presidente de México para que éste le respete a los estados el presupuesto que tuvieron en 2020.

Que no nos dé más, pero que no nos dé menos, yo creo que esto es algo que tenemos que defender como estados, defender a nuestros ciudadanos y eso no es atacar al presidente, ni querer lastimar al régimen, eso sería un planteamiento de justicia, nosotros lo que proponemos es que se haga esta propuesta”, dijo