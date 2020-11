Plataforma de alimentos Sin Delantal cierra operaciones

Guadalajara, JAL.- El cierre de operaciones de la plataforma de envíos de alimentos, SinDelantal, no sorprendió a repartidores.

En un sondeo hecho por MURAL a repartidores establecidos en zonas gastronómicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), señalaron que la salida de esta plataforma no los sorprendió, ya que es una de las aplicaciones en donde se recibían menos pedidos, a pesar de que es la que mejor paga los envíos.

No nos sorprendió, por que la verdad la aplicación tenía muchos reportes, muchas fallas, los repartidores solían cometer muchos fraudes, o también la aplicación solía prestarse para fraudes, de repente hacían pedidos y no pagaban y era muy sencillo como no había un soporte de la aplicación que estuviera constante", indicó Julio Arías, repartidor de diversas aplicaciones.