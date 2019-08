Pobladores dicen que AMLO les aseguró no habrá más presupuesto para El Zapotillo

CDMX.- Pobladores de Temacapulín se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que éste les dijo que no habrá más presupuesto para la presa El Zapotillo y que los gobernador de Jalisco y Guanajuato deberán buscar alternativas para proveer de agua a sus estados.

Este lunes, se reunieron con AMLO los mandatarios de Jalisco y Guanajuato y los habitantes que se verían afectados por la obra que proveería de agua a la zona metropolitana de Jalisco, Los Altos y León.

A través de un video difundido en sus redes sociales, los gobernadores informaron que el Presidente les aseguró que la cortina de El Zapotillo no sería demolida y que la obra continuaría; no obstante, a decir de los pobladores, López Obrador les aseguró que no habría más presupuesto para la presa.

“Ganamos”

También mediante un video, los jaliscienses señalaron desde Palacio Nacional la respuesta que tuvieron del Presidente.

Estamos muy contentos porque el Presidente de la República nos ha instruio para que sigamos trabajando en esta ruta de la gestión integral del agua, ya que no habrá más presupuesto para El Zapotillo”.

Asimismo, apuntaron que AMLO les instruyó a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato buscar alternativas con los pueblos, productores y ciudadanos de la zona donde se construye la presa para asegurar el abastecimiento de agua para todos.

Al finalizar el video, se escucha a los pobladores decir consignas como “ganamos”, “ríos para la vida, no para la muerte” y “Temaca vive, la lucha sigue”.

El presidente López Obrador no ha confirmado públicamente lo señalado por los mandatarios estatales, ni los pobladores.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos