Podrán niños cambiar de género en Coahuila

Será a través de una nueva acta de nacimiento.

Deberán estar acompañados de uno de sus padres para realizar el trámite.

Reforma no busca fomentar la aplicación de hormonas o la realización de cirugías estéticas.

Saltillo, Coahuila.- Podrán cambiar los menores de edad de nombre y género en Coahuila a través de una nueva acta de nacimiento, siempre y cuando estén acompañados de uno de sus padres.

Esto sería luego de que se aprobara la reforma a la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila donde se incluye el cambio de identidad a menores de 18 años, modificando los requisitos para realizar el cambio por la vía administrativa.

La iniciativa, que fue planteada por la diputada perredista Claudia Isela Ramírez Pineda, adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 125 de la Ley del Registro Civil, donde señala que en el caso de que el trámite sea realizado por un menor de edad, la solicitud deberá ser efectuada a través de quien ejerza la patria potestad, tutela o sus representantes legales.

También con la expresa conformidad del o la menor teniendo en cuenta los principios de autonomía y capacidad progresiva e interés superior de la niñez de acuerdo como se estipula en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El objetivo de la iniciativa es reconocer el derecho de las personas menores de edad a cambiar por la vía administrativa su nombre y sexo con el fin de que puedan adecuarlo a su realidad sexo-genérica, de acuerdo a los criterios recogidos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sabemos que el reconocimiento de los derechos de la infancia trans es un tema que puede resultar complejo y polémico para ciertos sectores de la sociedad, a pesar de ello, resulta necesario legislar el tema para no incurrir en un vicio de discriminación al impedir el derecho de cambio de identidad a los menores de edad”, manifiesta la exposición de Motivos.

Destaca además que esta reforma no busca fomentar la aplicación de hormonas o la realización de cirugías estéticas para cambiar cuerpos que aún no han alcanzado su pleno desarrollo, esta norma busca hacer efectivos los derechos de los menores de edad y que hasta ahora no se han reconocido con total plenitud y eficacia, expresa el documento.

En el 2018 el Congreso del Estado de Coahuila aprobó reformas a la Ley para la Familia y expidió una nueva Ley del Registro Civil, en la que se incluyó por primera vez el procedimiento administrativo de identidad de género.

Permitió esta figura jurídica a todas las personas trans acudir ante la autoridad administrativa para cambiar el nombre y sexo de su acta de nacimiento con el objeto de que ésta se adecue a su realidad sexo-genérica.

Con información de Vanguardia

CM