Podríamos ir a juicio con Estados Unidos por caso Cienfuegos: Gertz Manero

CDMX.- Señaló el fiscal general de la República este martes, Alejandro Gertz Manero, que de ser necesario México se iría a juicio con autoridades de Estados Unidos por el caso del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Le acabamos de notificar a Estados Unidos el no ejercicio para que hagan lo que tienen que hacer (...). No es el final (...). Ya le comuniqué a EU, a la DEA, que ahí está su expediente y que ellos tienen todo el derecho de irse a defender. Vamos a ir a juicio y no sólo lo vamos a llevar en México, se llevará en carácter internacional porque esto es un linchamiento", dijo el fiscal en una entrevista para Grupo Fórmula.