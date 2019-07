Policías serán juzgados con todo el peso de la ley

Los dos elementos de Policía que fueron detenidos por robo serán juzgados con todo el peso de la ley, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien dijo que son una vergüenza para la corporación y para la sociedad.

Los elementos contaban con los exámenes de Control y Confianza aprobados, lo que refleja que dichos exámenes son sólo un indicador.



Tras confirmarse la detención de Herminio y Fernando, el alcalde indicó que uno de los elementos fue formado en la Academia de Seguridad Pública de Irapuato y el otro provenía de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y se incorporó hace 2 años.

Buscaremos que se les aplique todo el peso de la ley, veo esta situación como una cuestión que no puede generalizarse, la verdad tenemos excelentes elementos, siempre hay manzanitas podridas y lo que tenemos que hacer es írlas erradicando”,



Ortiz Gutiérrez dijo sentirse de orgulloso de los elementos de policía que detuvieron a sus ex compañeros, ya que no importa que cargo ostente alguna persona que delinquió, pues deben pagar por sus malos actos.

Destacó que esta detención es más grave, sobre todo porque fueron personas que se contrataron para proteger y servir a la ciudadanía, cuestión por lo que serán excesivamente duros al proceder contra los ex elementos, como la ley lo marque.

Asimismo agregó que ambos elementos, ya separados de sus funciones, contaban con los exámenes de Control y Confianza aprobados, y que esto refleja que dichos exámenes son sólo un indicador.

“Los exámenes, los medios de verificación ayudan mucho, no son al 100% infalibles, por eso tenemos que estar permanentemente al pendiente”, refirió.

Prefiere no emitir declaración



El alcalde prefirió no emitir declaración sobre el asesinato de Blanca Gabriela Ramírez López, mujer que fue reportada desaparecida el pasado martes y fue encontrada sin vida.

“Ninguna información al respecto, eso lo tendrá que dar la Ministerial”, se limitó a decir.