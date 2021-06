“Es la dictadura, es la autocracia. Es un presidente enfermo, con delirio de persecución. Esto es un insulto a las Fuerzas Armadas, es una autocracia, es un intento de dictadura”.

Así calificó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales del PAN, la intención de Andrés Manuel López Obrador de eliminar el mando civil de la Guardia Nacional y que pase a formar parte por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, que se convierta en una fuerza militar.

Así lo anunció en su conferencia mañanera el Mandatario federal el 15 de junio. Pero para ello se requiere un cambio a la Constitución y a leyes secundarias.

Ahora trae a las Fuerzas Armadas construyendo aeropuertos, que nunca fueron hechos para eso, los tiene custodiando las costas. Y así los trae en varias cosas para mantenerlos en las calles. Esto es un error estratégico, es un error conceptual.”

Sin embargo, aclaró que el Presidente de la República sólo ha amenazado con que turnará la iniciativa al Congreso de la Unión pero todavía no lo ha hecho. “Está entre la ocurrencia. Es un amago que dice que va a hacer. No conocemos el texto”.

“La (conferencia) mañanera debería de llamarse la mentirosa, porque está documentado que todos los días (López Obrador) miente por lo menos 40 veces”, opinó.

Interrogado sobre la matanza de siete personas el lunes en Salvatierra frente a un taller, Juan Carlos Romero señaló que hay algo que se nos olvida, que hay 5 delitos federales que detonan la violencia: delincuencia organizada, cero atención, narcotráfico, robo a combustible, acopio y tráfico de armas y el quinto robo de autotransporte.



Primero entender que la seguridad no es un asunto de policías contra delincuentes, sino que tiene que ver con la participación ciudadana. Nadie va a cuidar mejor a la gente que los padres, los abuelos.”

Romero Hicks reiteró su reproche de que a la fecha no ha habido una reunión del Presidente de la República con los gobernadores, ha habido donde el segundo “habla y habla”, les dice qué hacer, pero no hay un diálogo.

Criticó que la semana pasada Andrés Manuel López Obrador convocó a los gobernadores electos de Morena pero no a los demás. “En una condición madura, hubiera convocado a todos”.

Y es que el 6 de junio se eligieron 15 gobernadores, de los cuales 11 son de Morena y 4 de otros partidos.