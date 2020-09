Políticos se la han pasado saboteando mi estrategia: López Gatell

CDMX.- La Jornada llevó a cabo una entrevista con Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la que declara que la estrategia para hacerle frente al Covid-19 ha sido saboteada por grupos políticos, económicos y sociales.

Debido a esto, señala que se han necesitado hacer cambios tácticos como no mostrar las predicciones sobre las cifras de enfermos y muertos.

López-Gatell asegura no arrepentirse de sus decisiones, y admitió que debido a la falta de especialistas en manejo de enfermos críticos han sido, en parte, una de las causas de la importante cifra de fallecimientos por coronavirus en el país.

A su vez, prevee que un nuevo riesgo será adoptar a alguno de los biólogos en ensayos clínicos de fase 3 sin estar seguros de su eficacia y posibles daños.

Relató la experiencia previa durante el brote de dengue el 2015, en el que México fue el primero en autorizar el registro sanitario. Incluso debido al respaldo de la Fundación Slim y la Secretaría de Salud iba a ser incluída dentro del esquema universal a pesar de las evidencias del daño que podría causar.

Aseguró que podría cambiar sus decisiones acerca de la contención del covid-19 en México si existiera una actitud comprometida de los actores políticos y económicos y algunos medios de comunicación.

A su vez, aclaró que las entidades que no firmaron los acuerdos de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han recibidio dinero para la reconversión, remodelación de hospitales y compra de equipos, debido a que la pandemia es un caso de interés nacional.

En México, el Insabi ha pagado las pruebas de los estados. Eso no dicen los gobernadores y tampoco que no hacen más porque su laboratorio estatal llegó al tope y no están dispuestos a pagar salarios de personal y comprar equipo".