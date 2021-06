Marcharán para exigir justicia y detener a joven que atropelló a Polly y Fernanda

Ciudad de México. Después de que se diera a conocer que Diego ‘N’ estuviera prófugo de la justicia después de que atropellara a dos jóvenes y que se encuentran delicadas de salud al salir de una fiesta, cuando ellas lo único que querían era que manejara ebrio, familiares y amigos marcharán para exigir justicia y se detenga al responsable.

Así lo han dado a conocer familiares de las dos jóvenes Polly y Fernanda, quienes se encuentran delicadas de salud y donde las hasta el día de hoy buscan al responsable quien gracias a un video se pudo detectar su responsabilidad.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha está programada para el día jueves 17 de junio a las 10:00 horas, se estima que el contingente parta del antimonumento frente a Bellas Artes.

A diferencia de otras marchas para exigir justicia contra la violencia de género y feminicidios, en está ocasión la convocatoria señala que al movimiento están incluidos los hombres.

Diego "H", señalado de embestir a Fernanda Cuadra y Polly Olivares en Iztacalco, habría amagado con suicidarse.

Luego de huir del sitio de los hechos, salir de su casa y apagar su celular, se difundió un audio que posiblemente mandó Diego "N" a un amigo, donde hace referencia a que se va a suicidar ya que no está preparado para enfrentar el juicio de la sociedad.

En un audio que presentó José Cárdenas en Grupo Fórmula, se escucha que presuntamente Diego podría quitarse la vida, pues prefiere eso a estar encarcelado y ser odiado por la sociedad.

Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v...ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me "corbatee" o algo.