Pondremos un hasta aquí al Gobierno.-Felipe Calderón

CDMX.- El ex Presidente Felipe Calderón afirmó que la nueva organización que encabeza, México Libre, pondrá un límite a los excesos de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al celebrar la asamblea nacional constitutiva de dicha agrupación política, el ex panista lanzó fuertes críticas a decisiones que han conducido al País a una recesión y a niveles de violencia históricos.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

(México Libre) nace en el contexto de un país que sufre no sólo los avatares que el destino puede proveer a cualquier nación, sino que también está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez".