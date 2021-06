León, Guanajuato.- Como en cada período electoral y con la ilusión de que gane su favorito el señor Leopoldo de la Rosa, quien tiene 75 años de edad llegó desde temprana hora al Jardín de Niños Francisco G. Plata a emitir su voto.

Se mostró satisfecho por las medidas de seguridad y sanitarias que se están llevando a cabo.

Desde que cumplió 18 años Leopoldo De la Rosa ha emitido su voto de manera ininterrumpida y en esta ocasión no fue la excepción.

Don Leopoldo mencionó que durante la campaña estuvo pendiente de las propuestas de los candidatos por lo que al llegar a la casilla ya estaba seguro de quien iba a votar.

"Me levanté muy temprano e invite a mis hijos a venir a votar, ellos ya son mayores y decidirán si lo hacen o no, pero yo si les digo que es importante hacerlo para luego no quejarnos por quienes nos están gobernando", dijo.