Ponen filtro de gato en transmisión de FB a Gobernador de Guerrero

Iris Gómez, la ahora ex community manager de Acapulco, Guerrero, fue despedida, luego de que en una transmisión en Facebook, colocaron un filtro de orejas de gato al gobernador Héctor Astudillo, durante un evento en la plaza de Manzanillo.

La community manager aclaró a Azucena Uresti en Radio Fórmula que ella no fue la que realizó la transmisión, sino un compañero que conformaba el equipo de redes sociales del ayuntamiento.

Despiden a titular por error de compañero.

Yo no hice la transmisión en vivo, me vinculan que quería hacer una grosería al gobernador. No hubo dolo, la relación con el estado y el ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador, aseguró.

De acuerdo al portal de noticias de Milenio, Iris Gómez dijo que fue un compañero quien hizo la transmisión, pero asume el error de él porque es parte de su equipo de trabajo.

Todo esto no fue intencional, ya hablando con la persona dice que fue un error por no monitorear, por el aumento de personas, fue subir el teléfono y tomar un panorama y se pusieron los filtros, se corta la transmisión, ese fue el reporte.

Me hago responsable de las acciones que realiza mi equipo. Respeto a mi compañero, sé que fue un error, que lo comete cualquiera, no es justificable, pero no fue planeada, reiteró.

La encargada de redes sociales del ayuntamiento de Acapulco dijo que a pesar de que sólo hubo 11 personas en la transmisión, las imágenes y el video del gobernador con filtros se viralizó en redes sociales.

Una de las 11 personas que veían la transmisión sacó una captura y fue alguien que nos informó de este error. Me acusan de haber orquestado esto contra el gobernador, no me permiten dar una explicación ni el reporte. Hacen el despido y me informan que soy responsable, acusó.

Cuando se suelta un comunicado social es cuando mi nombre circula en redes sociales, agregó.

El gobierno de Acapulco, encabezado por la alcaldesa Adela Román, emitió un comunicado en el que informó que despidió a la persona por "falta de respeto a la investidura de autoridades".