Por años cometió atrocidades sexuales contra su madre y lo detienen 

Veracruz.- Durante años, una mujer de 55 años estuvo privada de su libertad en su propia casa y sufrió de continuos abusos sexuales de su propio hijo de 25 años, hasta que logró escapar y pedirle ayuda a sus vecinos.

Los hechos ocurrieron en el ejido Aquiles Serdán, perteneciente a Las Choapas, Veracruz, donde Paulino "N" mantenía a su madre recluida en su casa desde la muerte de su padre.

De acuerdo con La Silla Rota Veracruz, madre e hijo vivían juntos en la comunidad alejada de la cabecera municipal, en una zona de escasos recursos.

En 2016, Paulino fue detenido luego de que su madre denunciara los abusos que sufría; sin embargo, en aquel entonces el hombre evitó ir a prisión argumentando que era un "enfermo mental".

Las autoridades no sólo liberaron a Paulino, si no que incluso lo dejaron volver a la misma casa donde vivía con su madre.

En noviembre de este año, afirman medios locales, Paulino ató a su madre y abuso sexualmente de ella al menos 3 veces. Por la noche, ella logró escapar y pidió ayuda de sus vecinos para llegar a Las Choapas, para denunciar los hechos.

Este sábado por la tarde, se realizó la detención de Paulino por parte de policías municipales. Nuevas pruebas psicológicas realizadas por parte de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas demostraron que no posee ninguna enfermedad mental, por lo que enfrentará un juicio penal por violación.

Paulino trató de justificar sus acciones argumentando que "tuvo que hacerlo" porque no tiene esposa.

Nadie me quiere, no tengo mujer, tuve una pero sólo me duró un día", trató de defenderse.