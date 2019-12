Por esta razón AMLO pidió ayuda a 'Canelo' Álvarez y Andy Ruiz

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que participará en un juego de beisbol con "estrellas" del deporte, para promover el deporte entre jóvenes, como parte de la estrategia nacional para combatir el consumo de drogas: Juntos por la Paz.

Voy a participar, nomás que no los invito porque ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar. Voy a participar en un juego con estrellas del beisbol, va a ser un juego de muy buen nivel y se va a grabar.