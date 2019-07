¡Por fin habló! Esto es lo que dijo 'El Chapo' en su sentencia

Nueva York, EU.- Luego de escuchar su sentencia, el narcotraficante mexicano habló por primera vez desde que inició su juicio.

Esta mañana, el gobierno de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera por narcotráfico, más 50 años por otros dos delitos.

Durante la audiencia de hoy en la Corte federal de Brooklyn, Nueva York, el capo habló ante el juez Brian Cogan.

Estos comentarios son los primeros que ha hecho el mexicano, desde que inició su juicio este año.

Acusa injusticia y malos tratos

Ante la presencia de su esposa y reporteros, hizo un par de afirmaciones sobre el trato que recibió, así como algunas quejas.

Las condiciones de confinamiento en la prisión federal de Manhattan fueron tortura psicológica, emocional y mental.

Además, acusó que fue obligado a beber agua sucia y que recibió muy poco tiempo fuera de la celda; es decir, que casi no le dieron aire y luz.

Acusó que su juicio no fue justo, luego de que el juez Cogan negó su solicitud para uno nuevo, tras los reportes de Vice de que los jurados no siguieron indicaciones de no ver las noticias durante el proceso.