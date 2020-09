Por primera vez, en México ningún estado está en rojo por Covid

CDMX.- Por primera vez, ningún estado de la República estará en semáforo rojo por Covid-19, ocho entidades se mantienen en color amarillo y 24 en naranja, es decir, en riesgo alto.

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó que Campeche, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala se encuentran en semáforo epidemiológico amarillo.

En la última actualización, Colima era la única entidad federativa en riesgo máximo, sin embargo, a partir del 14 de septiembre pasará a color naranja al igual que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

"No hay ningún estado en riesgo máximo, era Colima, y ahora ya no está en máximo riesgo, sino en riesgo alto, vemos que el país está pintado de naranja, algunos estados, específicamente Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz que llegaron a 16 puntos, tuvieron un incremento en el riesgo, en los indicadores del semáforo, nos da gusto saber que el semáforo es sensible para detectar movimientos en el riesgo epidémico, en esta actualización suben a riesgo naranja, pero en el límite", dijo.

Morelos y Quintana Roo fueron los dos estados que disminuyeron el nivel de riesgo de transmisión por Covid-19, al pasar de semáforo naranja a amarillo.

"En riesgo medio tenemos a Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tlaxcala y Morelos, están en color amarillo. Este semáforo se presenta hoy, 11 de septiembre, pero comienza su vigencia el lunes 14 de septiembre, tiene vigencia de 2 semanas, aunque la estimación de riesgos se realiza cada semana y se comunica a los estados, en caso de que haya un incremento inusitado hablamos con el equipo de salud estatal para trabajar en conjunto y apoyar en lo que requieran".

La secretaría de Salud informó además que México rebasó las 70 mil defunciones por Covid-19 al contabilizar 70 mil 183, un incremento de 534 con respecto al pasado jueves, así como 658 mil 299 casos positivos al virus, 5 mil 935 más que ayer jueves.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud mencionó que la epidemia activa se conforma por un promedio de 41 mil 025 pacientes, lo que equivale a 6% del total de casos.

El funcionario señaló que de acuerdo con estimaciones de la secretaría de Salud, existen 692 mil 732 casos confirmados al SARS-Cov-2 y 71 mil 885 defunciones. Indicó que a la fecha se han recuperado 463 mil 764 personas que tuvieron la enfermedad.

Sobre la ocupación hospitalaria dijo que existen 31 mil 248 camas generales, de las que 21 mil 129 están disponibles y 10 mil 129 ocupadas, mientras que en camas críticas o con ventilación mecánica hay un total de 10 mil 770, 7 mil 834 están libres y 2 mil 436 ocupadas.

HLL