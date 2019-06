¿Por qué dicen que México se convirtió en el 'muro' de Donald Trump?

México.- Tras el acuerdo migratorio alcanzado entre el gobierno estadounidense y el mexicano, diputados de Oposición acusaron que México se convirtió en el "muro" de Donald Trump.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acuñó la frase "México acordó ser el 'muro de Trump'".

En Twitter, la diputada no dudó en acusar que México dejó su dignidad de lado.

El Secretario General del PRD, Ángel Avila, dijo que México se convirtió en el patio trasero de Estados Unidos.

México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de @realDonaldTrump. El Gobierno de @lopezobrador_ cedió a todos los puntos que nos plantearon. Eso no fue una negociación, fue una rendición. México rompe una tradición histórica de defensa de los migrantes", dijo en Twitter.