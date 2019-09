¿Por qué esa saña? Pregunta Rosario Robles a AMLO

CDMX.- ¿Por qué esa saña? Pregunta Rosario Robles al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de una carta escrita de puño y letra, Rosario Robles cuestionó el proceso penal que enfrenta por la "Estafa Maestra".

Su hija Mariana Moguel leyó la carta afuera de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde permanece recluida Robles desde hace un mes, para exigir un juicio justo.

Tengo ya un mes, desde que el juez Delgadillo Padierna me declarara prisión preventiva por un delito no grave basándose en la mención de una licencia que ya se ha acreditado que no es la mía", señala Robles.