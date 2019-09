'¿Por qué nos engañas?': Fox llama mentiroso a AMLO tras su Primer Informe

México.- El expresidente Vicente Fox acusó de mentiroso al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter y argumentó que su "primer tercer" informe sólo fue "pan y circo".

Además, Fox acusó a López Obrador no sólo de no cumplir con sus compromisos hechos en campaña, si no que además dijo que el presidente actual ha actuado de forma autoritaria.

"Además no cumple sus compromisos. Quien puede confiar en ellos. Con ese autoritarismo han destruido programas sociales exitosos, guarderías, medicinas, seguro popular, NAIM, promoción exterior, economía, empleo, campo, ganaderia. Morena aplica la aplanadora", tuiteó.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Además no cumple sus compromisos.

Quien puede confiar en ellos.

Con ese autoritarismo han destruido programas sociales exitosos, guarderías, medicinas, seguro popular, NAIM, promoción exterior, economía,empleo,campo, ganaderia

Morena aplica la aplanadora https://t.co/rvBAfkplUU — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 1, 2019

El expresidente apoyó lo dicho por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en cuanto a que el gobierno la ha "quedado mucho a deber a los mexicanos".

En cuanto a las medidas de austeridad del actual gobierno federal, Vicente Fox cuestionó el costo no sólo del informe presentado hoy, si no también de los spots televisivos para promocionarlo. El informe fue incluso transmitido en algunos lugares públicos, como en las pantallas del Metro de la Ciudad de México.

Acusa mentiras en el informe

En materia laboral, Fox recordó de diciembre a septiembre se perdieron 77 mil empleos, como respuesta a la afirmación del presidente de que se han creado 230 mil empleos en el campo con el programa Sembrando Vida.

Cuantas veces te tenemos que repetir en tu sexenio Dic-Sept se han perdido 77,000 empleos.

Porqué nos engañas?? https://t.co/ZKgQdh5obs — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 1, 2019

Incluso, argumentó que el campo se encuentra "más hundido" y sin apoyos.

Fox argumentó que la afirmación del presidente López Obrador de que el país no se encuentra en una recesión económica y el peso mantiene su paridad cambiaria también son mentiras, pues, expuso el expresidente, existe actualmente una devaluación aproximada del 10%.

La mentira, mantenemos la paridad cambiaria.

La verdad llevamos una devaluación de 10% aprox. https://t.co/y5C9DhX22M — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 1, 2019

La asociación "México, ¿cómo vamos?" publicó un gráfico de la evolución del tipo de cambio del peso que el expresidente retuiteó para ejemplificar su punto.

Pues el tiene otros datos. https://t.co/HF9Hk10O2Z — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 1, 2019

Por último, el expresidente aseguró que el actual gobierno federal de López Obrador ha "roto todo los récords en número de muertos, feminicidios,asaltos,violaciones,robos".

Fox mencionó que tan sólo en agosto, los homicidios aumentaron un 77% en relación con el año anterior.